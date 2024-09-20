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Güney'de üveyik avı yasaklandı

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Güney'de üveyik avı yasaklandı
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Rum Avcılık Dairesi, üveyik avının bugün (20 Eylül) itibarıyla yasaklandığını açıkladı.
Haravgi’nin haberine göre, Daire tarafından yapılan açıklamada Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs için belirlediği üveyik avlama sınırının yüzde 100’ünün tamamlandığına işaret edildi.
Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’ta en fazla 15 bin 756 adet üveyik avlanmasına izin verdiği kaydedilen açıklamada, avlanma miktarının her an görülebilmesi için avlanan her bir üveyiğin “Artemis Cy” uygulamasına kaydedilmesinin de zorunlu olduğuna dikkat çekildi.
 
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