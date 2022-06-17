Güney'de polis skandallarına bir yenisi daha eklendi

Güney Kıbrıs, üst düzey bir polis subayının, bir ağır ceza mahkûmuna, merkezî cezaevi müdürünün özel görüntülerini aldırtmaya çalıştığı skandalıyla çalkalanıyor.

Rum radyosu ve diğer haber kaynaklarına göre Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus, basın yoluyla yaptığı şikayette, üst düzey bir polis subayının, iletişimde olduğu bir ağır ceza mahkûmuna para, hakkındaki suç dosyalarını kapatma ve şartlı tahliye teklif ederek cezaevi müdürünün (Aristotelus) özel görüntülerini almasını istediği açıklandı.

Aristotelus olayı, “suçla mücadele etmek yerine kendisi suç işleyen bir subaydan kaynaklı benzeri görülmemiş skandal” sözleriyle niteledi.

Elinde, polis subayı ile mahkum arasında geçen yazışmalarla ilgili cep telefonu kayıtları ve mahkumun, polis subayı ile iletişim içerisinde olduğuna dair yazılı itirafı bulunduğunu anlatan Aristotelus, “Bu skandalı işleyen, medya karşısına sıklıkla çıkarak teşkilatla ilgili açıklama yapan bir subay” dedi.

Güney Kıbrıs'taki cezaevinin müdürü Aristotelus, hayatından endişe ettiğini de açıkladı.