Güney'de patatesi don vurdu

Güney Kıbrıs’ta dün sabaha karşı meydana gelen don olayının, büyük miktarda patates ürününe zarar verdiği haber verildi.

Alithia gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, dün sabah karşı yaşanan don olayı yüzünden büyük miktarda patates ürününün zarar gördüğünü yazdı.

Meteoroloji Dairesinin Larnaka ve “Mağusa” bölgelerindeki hava durumuyla ilgili olarak geçtiğimiz gün “hedefi tutturamadığını” ve Perşembe gecesi hava sıcaklığının 5 veya 6 derecenin altına düşeceği yönünde bir tahminde bulunmadığını yazan gazete, gece olduğunda ise patates üreticilerinin soğuk havanın daha sert olacağı konusunda endişe belirtmeye başladıklarını yazdı.

Patates üreticilerinin, böyle durumlarda her zaman olduğu gibi, ürünü kurtarmak için güney boru hattından kendilerine su verilmesini istediklerini kaydeden gazete, ancak hattın kullanılamadığını ve bunun sonucunda da sabah saatlerinde sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesinden ötürü, önemli miktarda ürünün zarar gördüğünü ekledi.

