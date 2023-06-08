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Güney'de nüfusun yüzde 65'i çalışıyor

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Güney'de nüfusun yüzde 65'i çalışıyor
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Güney Kıbrıs’ta 33 bin 394 kişinin işsiz olduğu; çalışanlardan 45 bin 308’inin de yarı zamanlı çalıştığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere göre son 6 ayda işsizler listesine 6 bin 675 kişinin daha eklendiğini yazdı.
Gazete, bu yılın ilk 3 ayı içerisinde iş gücünün de artarak nüfusun yüzde 65,6’sına (492 bin 230 kişi) yükseldiğini kaydetti.
Haberde, Güney Kıbrıs’taki çalışan sayısının da yüzde 66,4’ü erkek, yüzde 56,4’ü kadın olmak üzere 458 bin 835 kişi olduğu belirtildi.
 
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