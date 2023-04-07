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Güney'de mesai saatlerinde değişikliğe gidildi

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Güney Kıbrıs’ta trafiğin rahatlatılması için mesai saatlerinde değişiklik yapıldı

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Güney'de mesai saatlerinde değişikliğe gidildi
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Güney Kıbrıs’ta, trafiğin rahatlaması için mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.
Güney Kıbrıs Meclisi Genel Kurulunun, kamuda uygulanan tek mesaide saatlerinde değişikliğe dün yeşil ışık yaktığını yazan Politis gazetesi, hedeflenen şeyin sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun rahatlatılması olduğunu belirtti.
Kamu çalışanlarının bugüne kadar haftada 37,5 saat çalışmak zorunda olduklarını ve 1 saatlik esnek çalışma saatine sahip olan çalışanların, Pazartesi’den Cuma’ya kadar sabahları 07.30-08.30  arası işe gidebildiklerini ve işe gidiş saatlerine göre ise 15.00-16.00 saatleri arasında işten ayrılabildiklerini kaydeden gazete, yeni düzenlemelerin uygulanmasıyla birlikte, kamudaki esnek mesai saatlerinin değişeceğini ifade etti.
Gazete buna göre, çalışanların sabahları işe 07.00/8.30 saatleri arasında gidebileceğini ve işe gidiş saatlerine göre 14.30/16.00 saatleri arasında işten ayrılabileceklerini ekledi.
 
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