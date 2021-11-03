banner583
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
49 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
43 0
 
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
33 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
32 0
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
18 0
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
16 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
29 0
banner661
banner726

Güney'de koronavirüs ilkokul öğrencilerini vuruyor

banner476

29 Ekim 2021’de 6-11 y aş grubunda sadece 3 vaka (yüzde 2,19) saptanırken 1 Kasım 2021’de aynı yaş grubundan 24 vaka (yüzde 9,30) saptandığına dikkat çekildi

banner714
Güney'de koronavirüs ilkokul öğrencilerini vuruyor
banner721

 Güney Kıbrıs’ta yeniden agresifleşmeye başladığı kaydedilen koronavirüs vakalarının, 35-50 yaş grubundan 6-11 yaş grubuna geçtiğine dikkat çekildi.

Alithia “Flaş… Pandemi Yeniden Dişlerini Gıcırdatıyor… Koronavirüs Şimdi 6-11 Yaş Grubunu (İlkokul Öğrencilerini) Vuruyor” başlıklı manşet haberinde, 29 Ekim 2021’de 6-11 y aş grubunda sadece 3 vaka (yüzde 2,19) saptanırken 1 Kasım 2021’de aynı yaş grubundan 24 vaka (yüzde 9,30) saptandığına dikkat çekti. Bu durumun uzmanlara, virüsü çocukların ailelere değil ailelerin çocuklara bulaştırdığını düşündürdüğü kaydedildi.

Gazeteye göre Avrupa Hastalık Denetleme ve Önleme Merkezi (ECDC) verilerinin Avrupa’nın Noel’den önce pandemide yeni dalgayı göğüslemeye hazırlandığını gösteriyor. 

Rum tarafında hem son günlerde vakaların ilkokul çağındaki çocuklara geçmesi hem de vaka sayısında ve vakaların kazalara göre dağılımında gözlemlenen artış Sağlık Bakanlığı’nı ve uzmanları endişelendiriyor ve ilkokullarda taramaların artırılması düşünülüyor.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.