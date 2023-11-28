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Güney'de ilk üniversite hastanesi kuruluyor

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Güney'de ilk üniversite hastanesi kuruluyor
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Güney Kıbrıs’ta ilk üniversite hastanesinin 2025 yılından itibaren hizmet vermek amacıyla kurulacağı açıklandı.
Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta ilk üniversite hastanesinin 2025 yılında Güney Lefkoşa’da faaliyete geçmesine ilişkin duyurunun dün yapıldığını yazdılar.
Gazete, “AHEPA University Hospital Cyprus” isimli hastanenin “Vivant Medical Investment PLC (VMI) tarafından, Güney Lefkoşa’da, bilindik “IMC” binasının yeniden düzenlenmesiyle yapılacağını belirtirken, hastanenin maliyetinin 80 milyon Euro olmasının beklendiğini de aktardı.
 
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