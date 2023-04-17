Güney'de iki okul kundaklandı

Güney Lefkoşa’da dün iki okulun kundaklandığı belirtildi.

Sigmalive haber sitesi, Güney Lefkoşa’da bulunan bir ortaokul binası içerisinde yangın çıktığı bilgisinin gelmesi üzerine İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirtti.

İtfaiye ekipleri okulun 4 sınıfında yangın çıktığını ve içerisindeki ekipmanların yandığını tespit etti.

Aynı gün içerisinde yine Güney Lefkoşa’daki bir okuldaki sınıfta yangın çıktığı bilgisinin alındığını belirtilirken, okuldaki müzik odasının ve içerisindeki ekipmanların çıkan yangın sonucunda tamamen yandığı ifade edildi.

Habere göre okulun kantin kısmı da, kapının dışına konan el yapımı bombanın patlaması sonucunda geniş çapta hasar görürken bazı sınıflar da zarar gördü.

Polis her iki olay için de araştırma başlattı.

