Güney'de her 10 gençten 6’sı üniversite mezunu

Güney Kıbrıs’ta, yaşları 25 ila 34 arasında olan her 10 gençten 6’sının üniversite diploması sahibi olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa İstatistik Enstitüsü’nün (Eurostat) 2021 yılını kapsayan verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta 25-34 yaş aralığındaki her 10 gençten 6’sının (yüzde 58,3) üniversite diplomasına sahip olduğunu yazdı.

Gazete, bu oranın Güney Kıbrıs’ı, AB ülkeleri arasında üçüncü sıraya yerleştirdiğini belirtirken ilk sırayı ise yüzde 62,6 oranıyla Lüksemburg’un aldığını aktardı.

AB genelinde söz konusu yaş aralığında üniversite diplomasına sahip olanların oranı yüzde 41 olarak belirtildi.