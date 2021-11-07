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Güney'de hazine açığı azaldı

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Güney'de hazine açığı azaldı
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Güney Kıbrıs’taki gelirlerin yüzde 12.9 oranında artmasıyla birlikte hazine açığının azaldığı belirtildi. 
Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta, 2021 yılının ilk dokuz ayında hazine açığının Gayrı Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 2,1’ine denk gelen 483.4 milyon Euro’ya indirdiğini yazdı.
Gazete 2020 yılının aynı döneminde ise hazine açığının (GSMH’nin yüzde 2.8) 599.8 milyon Euro   olduğunu da belirtti. 
Gazete Ocak-Eylül 2021 dönemindeki gelirlerin 770.6 milyon arttığını yazdı.
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