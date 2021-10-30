banner583
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
11 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
23 0
 
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
45 0
İskele'de yürekler ağza geldi
İskele'de yürekler ağza geldi
130 0
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
132 0
Rogarlar temizlik bekliyor
Rogarlar temizlik bekliyor
24 0
Saatler geri alınacak
Saatler geri alınacak
34 0
banner661
banner726

Güney'de günler sonra yine ölüm

banner476

banner714
Güney'de günler sonra yine ölüm
banner721
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 46 bin 597 test çerçevesinde 155 yeni vaka saptandı, 3 kişi de hayatını kaybetti. 
Rum Sağlık Bakanlığı’nın bugünkü açıklamasına gör, toplam vaka sayısı 124 bin 332’ye, ölüm sayısı da 574’e yükseldi. Tedavisi devam eden 58 hastadan 21’inin durumunun kritik olduğu da belirtildi.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.