Güney'de günler sonra yine ölüm

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 46 bin 597 test çerçevesinde 155 yeni vaka saptandı, 3 kişi de hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın bugünkü açıklamasına gör, toplam vaka sayısı 124 bin 332’ye, ölüm sayısı da 574’e yükseldi. Tedavisi devam eden 58 hastadan 21’inin durumunun kritik olduğu da belirtildi.