Güney'de de pahalılık hız kesmiyor

Güney'deki Tüketicileri Koruma Derneği’nin yaptığı araştırmaya dayanarak Ocak ayında 250 temel üründen 151’nde (yüzde 60'ında) artış olduğunun tespit edildiği ifade edildi

Güney Kıbrıs’taki pahalılığın devam ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Tüketicileri Koruma Derneği’nin yaptığı araştırmaya dayanarak Ocak ayında 250 temel üründen 151’nde (yüzde 60'ında) artış olduğunun tespit edildiğini yazdı.

Gazete, süt ürünlerinde yüzde 7.2’ye; zeytinde yüzde 47.2’ye; şekerde yüzde 0.7’ye; unlu gıdalarda yüzde 12’ye kadar, pirinçte yüzde 5.8’e; bakliyatta yüzde 9.1’e; bulgurda yüzde 3.2’ye; donmuş gıdalarda yüzde 12.1’e; taze ürünlerde yüzde 24.2’ye; tüp gazda yüzde 0.6’ya; kişisel hijyen ürünlerinde yüzde 2.7’ye; kuru gıdalarda yüzde 3.3’e, bebek ürünlerinde yüzde 2.7’ye kadar zam gözlemlendiğini belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi, donmuş balık ürünlerinde ise önemli artışlar olduğunu ve bu oranın yüzde 31.4 şeklinde kaydedildiğini yazdı.

Gazete artış gösteren ürünler arasında yüzde 64 ile un ve yüzde 13.6 ile salatalığın bulunduğunu da belirtti.

