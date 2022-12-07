Güney'de Covid-19 vakalarında hasta sayısı artışta

Güney Kıbrıs’ta hastanelerde Covid-19 tedavisi gören hasta sayısının 100’ü geçtiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, devlet hastanelerinde şu anda 101 kişinin Covid-19 tedavisi gördüğünü ve özellikle çocukları etkileyen enfeksiyon hastalıklarında da artış görüldüğünü yazdı.
Gazete, 101 hastadan 2’sinin yoğun bakım servisinde bulunduğunu kaydederken, şu anda Covid-19 virüsüyle birlikte en fazla görülen virüsün, genellikle çocukları etkileyen RSV (parainfluenza) virüsü olduğunu belirtti.
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