Güney'de Covid-19 vakalarında hasta sayısı artışta

Güney Kıbrıs’ta hastanelerde Covid-19 tedavisi gören hasta sayısının 100’ü geçtiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, devlet hastanelerinde şu anda 101 kişinin Covid-19 tedavisi gördüğünü ve özellikle çocukları etkileyen enfeksiyon hastalıklarında da artış görüldüğünü yazdı.

Gazete, 101 hastadan 2’sinin yoğun bakım servisinde bulunduğunu kaydederken, şu anda Covid-19 virüsüyle birlikte en fazla görülen virüsün, genellikle çocukları etkileyen RSV (parainfluenza) virüsü olduğunu belirtti.

