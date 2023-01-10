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Güney'de akaryakıt fiyatları geriledi

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Güney'de akaryakıt fiyatları geriledi
Güney Kıbrıs’ta 95 oktan benzinin fiyatında, 8 Ocak tarihi itibarıyla litre başına 44 sentlik bir düşüş yaşandığı haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, 12 Temmuz 2022 tarihinde bir toplantı yaparak, litre başına 1,828 Euro’ya yükselen 95 oktan benzin fiyatında 8 Ocak tarihi itibarıyla litre başına 44 sentlik bir düşüş yaşandığını yazarken, dizel yakıt fiyatında 40 sent, kalorifer yakıtı fiyatında da 35 sentlik bir düşüş yaşandığını belirtti.
1 Ocak 2021 tarihiyle kıyaslandığında, 8 Ocak 2023 itibarıyla 95 oktan benzinin fiyatında litre başına 31.6 sent artış meydana geldiğini kaydeden gazete, dizel yakıtın fiyatında 48.8 sent, kalorifer yakıtı fiyatında ise 51.1 sent artış meydana geldiğini ekledi.
 
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