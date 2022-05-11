banner762
banner815
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
5 0
Bir haftada 50 yangın
Bir haftada 50 yangın
11 0
 
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
16 0
Gözler kritik PM toplantısında
Gözler kritik PM toplantısında
16 0
Perde gollü kapandı
Perde gollü kapandı
38 0
13 0
Soyer Hacıganimler ve Koopspor galip
Soyer Hacıganimler ve Koopspor galip
12 0
banner797
banner794

Güney'de aile içi şiddet vakaları tavan yaptı

banner476

banner825
Güney'de aile içi şiddet vakaları tavan yaptı

Güney Kıbrıs’ta 2021 yılı içerisinde yaşanan aile içi şiddet olaylarında, bir önceki seneye göre yüzde 33 artış gözlemlendi.

Fileleftheros gazetesi: “Aile İçi Şiddet Patladı” başlığı altında verdiği haberinde, 2021 yılı içerisinde resmi makamlara yansıyan aile içi şiddet vakalarında, bir önceki yıla oranla yüzde 33 artış meydana geldiğini yazdı.

Gazete, Rum “Aile İçi Şiddeti Önleme Derneği” tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı içerisinde 2 bin 854 aile içi şiddet vakası resmi makamlar tarafından kaydedildi.

Haberde, 2020 yılında bu rakamın 2 bin 147 olduğu ifade edilirken aile içi şiddet vakalarında mağdurların yüzde 87’sinin ise kadınlar olduğu vurgulandı.

Gazete, gerçek rakamların, resmi makamlara şikayet edilmeyen vakalar da göz önüne alındığında, çok daha fazla olduğunun düşünüldüğünü de belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.