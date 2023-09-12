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Güney'de 65 bin ilkokul öğrencisi derse başladı

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Güney'de 65 bin ilkokul öğrencisi derse başladı
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Güney Kıbrıs'taki ilkokullarda 2023-2024 öğretim yılının dün başladığı belirtildi. 

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs'taki ilköğretime bağlı okullarda ilk ders zilinin dün itibarıyla çaldığını yazdı.

Gazete, Eğitim Bakanlığının verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs genelinde 329'u ilkokul, 274'ü ana okul, 9'u özel okul olmak üzere toplam 612 okulun bulunduğunu belirtti. 

Habere göre, geçen yıl 9 bin 68 olan ilk kez okula başlayan öğrenci sayısının bu yıl 9 bin 323 oldu.

Bu yıl 64 bin 748 olan toplam öğrenci sayısının 51 bin 371'inin ilkokul, 12 bin 853'ünün anaokul ve 524'ünün özel eğitim öğrencisi olduğunu yazan gazete, toplam eğitimci sayısının ise, 4 bin 948'i ilkokul, 973'ü anaokul ve bin 157'si özel eğitim olmak üzere 7 bin 78 olduğunu belirtti. 

Habere göre, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu dün okulları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle konuştu ve yeni öğretim yılı için başarı diledi. 

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