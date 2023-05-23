Güney'de 36 avukatlık bürosu mercek altında

ABD ve İngiltere’nin Rus oligark ve şirketlere uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta inceleme altında olan avukatlık bürolarının sayısının 36 olduğu belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, ABD ve İngiltere’nin, Ukrayna’yı işgali sebebiyle yaptırım uygulanmasını talep ettiği Rus işadamlarını Güney Kıbrıs’ta temsil eden avukatlık bürolarının sayısının 36 olduğunu yazdı.

Gazete, bu büroların Rum Barolar Birliği tarafından inceleme altında olduklarını belirtirken, Rum Şirketler Mukayyitliğinin ise, yaptırım uygulanan işadamlarıyla işbirliği veya ortaklık yapan şirketlere ilişkin incelemelerini sürdürdüğünü, incelemeler sonrasında bazı şirketlerin veya ortaklarının yaptırımlar dışında tutulmaya başlandığını aktardı.

