banner913
banner932
İskele'de bazı gölgelere yarın elektrik verilemeyecek
İskele'de bazı gölgelere yarın elektrik verilemeyecek
14 0
Ataoğlu: “Müzeler, ülke ekonomisine katma değer sağlıyor”
Ataoğlu: “Müzeler, ülke ekonomisine katma değer sağlıyor”
6 0
 
Etler hem kaçak, hem de tarihi geçmiş!
Etler hem kaçak, hem de tarihi geçmiş!
139 0
Sinan Oğan’dan Erdoğan’a destek kararı
Sinan Oğan’dan Erdoğan’a destek kararı
13 0
DAÜ’de acı reçete hazır
DAÜ’de acı reçete hazır
19 0
Borussia Dortmund, şampiyonluğa göz kırptı
Borussia Dortmund, şampiyonluğa göz kırptı
9 0
Efsane tank, yeniden hayat buldu
Efsane tank, yeniden hayat buldu
822 0
banner915

Güney'de 36 avukatlık bürosu mercek altında

banner476

banner825
Güney'de 36 avukatlık bürosu mercek altında
banner931
ABD ve İngiltere’nin Rus oligark ve şirketlere uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta inceleme altında olan avukatlık bürolarının sayısının 36 olduğu belirtildi.
Alithia ve diğer gazeteler, ABD ve İngiltere’nin, Ukrayna’yı işgali sebebiyle yaptırım uygulanmasını talep ettiği Rus işadamlarını Güney Kıbrıs’ta temsil eden avukatlık bürolarının sayısının 36 olduğunu yazdı.
Gazete, bu büroların Rum Barolar Birliği tarafından inceleme altında olduklarını belirtirken, Rum Şirketler Mukayyitliğinin ise, yaptırım uygulanan işadamlarıyla işbirliği veya ortaklık yapan şirketlere ilişkin incelemelerini sürdürdüğünü, incelemeler sonrasında bazı şirketlerin veya ortaklarının yaptırımlar dışında tutulmaya başlandığını aktardı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.