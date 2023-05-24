“Gücümü EOKA’dan alıyorum”

PKK üyesi olduğu gerekçesiyle Almanya tarafından aranan ve Güney Kıbrıs’ta tutuklanmasının akabinde yargılanan Kürt asıllı Kenan Ayaz için Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtler bir kez daha yürüyüş düzenledi. Ayaz ise gücünü EOKA’dan aldığını söyledi

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtler önceki gün, Almanya’nın iade talebi üzerine PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Kenan Ayaz için destek yürüyüşü yaptı.Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, “Theofilos Kürdistan Kültür Derneği” tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan Kürtlerin, Eleftheria Meydanı’nda toplanarak, Almanya Büyükelçiliği’ne, oradan da Başkanlık Sarayı’na yürüdüklerini yazdı.Haberde, yürüyüşe AKEL, EDON ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin de katıldığı ve yürüyüş sırasında Ayaz’ı destekleyen sloganlar atıldığı kaydedildi.Bu arada, Almanya’ya iadesini bekleyen Ayaz, tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevi’nde Fileleftheros gazetesine röportaj verdi.Ayaz, röportajında “gücünü EOKA’dan ve Theofilos’tan aldığını” ifade ederek, Türkiye’nin kendisini terörist addettiğini ve Almanya’nın da Türk çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürdü.Habere göre Ayaz, Türk politikalarını eleştirirken, “Kıbrıs halkını ve ikinci vatanı olarak gördüğü Kıbrıs’ı” sevmekten asla vazgeçmeyeceğini ifade ederek, Kürt ve Rum halkının tarihi ile kaderinin ortak olduğunu belirtti.AYAZ’IN BAHSTETTİĞİ THEOFİLOS KİMDİR?Kürdistan davasına muazzam katkıları olan Kürt dostu Theofilos Georgiadis, 9 Ekim 1957'de Kıbrıs'ın Evrychos köyünde doğmuştu.Theofilos Georgiadis, 1987'de Kürtleri ve mücadelesini tanıdı. O tarihten itibaren muazzam çabalar ortaya koyarak Yunan ve Kıbrıs kamuoyunda Kürdistan davasının savunucusu oldu.1988'de Kürdistan ile Dayanışma Komitesi'ni kurdu. Yunanca yayınlanan "Kürdistan'ın Sesi" dergisini de muazzam çabalarıyla büyüttü.Theofilos Georgiadis, dergide Kürt-Yunan dostluğu konulu yazılar yazıyor, sözde Kıbrıs'taki Türk işgalini ve Kürdistan'daki insan hakları ihlallerini anlatıyordu.Theofilos Georgiadis birçok kez Lübnan’a giderek Önder Abdullah Öcalan’ı ziyaret etti ve kendisiyle söyleşiler yaptı.Yazılarında ve ikili görüşmelerinde Kıbrıslılara, "Madem ki siz Türk işgaline karşı savaşmıyorsunuz. O zaman Kürt mücadelesine yardımcı olun" diyordu.Theofilos Georgiadis, Kıbrıs Kürdistan Dayanışma Komitesi Başkanı’yken 20 Mart 1994 günü evinin girişinde beş kurşunla öldürüldü.İddialara göre Theofilos Georgiadis’i öldüren Türk devletine bağlı çalışan katillerdi.Cinayetin arkasındaki ismin Abdullah Çatlı olduğu iddia edilmişti.Theofilos Georgiadis, öldürüldüğünde 37 yaşındaki üç çocuk babasıydı.