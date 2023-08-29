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“Genel Sekreter tüm iyi niyetini kullanacak”

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Jenča, Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununa çözüm bulunması sürecine yardımcı olmak için tüm iyi niyetini kullanacağını belirtti

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“Genel Sekreter tüm iyi niyetini kullanacak”
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün, Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča ile bir araya geldi. 
Rum Başkanlık Sarayı’nda yer alan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü ve Jenca, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.“Sigmalive” haber sitesine göre Jenca, en önemli şeyin BM Genel Sekreteri’nin adadaki duruma azami dikkat göstermesi olduğunu kaydederken, Hristodulidis ile müzakerelerin nasıl yeniden başlayabileceğiyle ilgili yöntemler üzerinde tartıştıklarını söyledi.
 Miroslav  Jenča, büyük resme bakılmasının çok önemli bir şey olduğuna vurgu yaparak, Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununa çözüm bulunması sürecine yardımcı olmak için tüm iyi niyetini kullanacağını belirtti.
 
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