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Geçiş kapılarında bu yıl 6 bin 15 litre akaryakıta el konuldu

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Geçiş kapılarında bu yıl 6 bin 15 litre akaryakıta el konuldu
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Rum gümrük memurlarının geçiş kapılarında el koyduğu akaryakıt miktarında, geçmiş yıllara nazaran önemli artış kaydedildiği bildirildi.
Haravgi gazetesi “Geçiş Kapılarında El Konulan Akaryakıt Miktarı İkiye Katlandı” başlığıyla aktardığı haberinde, Gümrük Dairesi’nin verilerine dayanarak bu yılın başından 24 Ağustos’a kadar, geçiş kapılarında 6 bin 15 litre akaryakıta el konulduğunu yazdı.
Gazete, Ocak ayında 649 litre olan el konulmuş akaryakıt miktarının Temmuz'da 1151 litreye, 24 Ağustos itibarıyla Ağustos'ta da 1189 litreye yükseldiğine işaret etti.
 
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