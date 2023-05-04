Fransa’dan Güney Kıbrıs’a tam destek

Rum lider Hristodulidis’i kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’nın Rum yönetimine, Kıbrıs sorunu da dâhil bütün alanlarda tam destek vereceğini açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili iki önemli ziyaretinden ilki için Fransa’ya gitti.

Hristodulidis dün öğle saatlerinde Fransa Başkanlık Sarayı Elysee’de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

İkili çalışma yemeğine geçmeden önce ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın AB içerisinde Rum yönetimine, Kıbrıs sorunu da dâhil bütün alanlarda tam destek vereceğini açıkladı.

Emmanuel Macron ülkesinin, Güney Kıbrıs ile arasındaki savunma alanı başta olmak üzere çok boyutlu ilişkilerine dikkat çekti. Fransa’nın, Güney Kıbrıs da dâhil AB ülkelerinin sorunu olan mülteciler meselesinin çözüm çabalarına elinden gelen katkıda bulunacağını söyledi.

Nikos Hristodulidis ise Fransa ile ikili ilişkilerinin, enerji, savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliklerinin “stratejik önemine” vurgu yaptı.

Hristodulidis, Fransa’nın, AB üyesi ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak Brüksel’in Kıbrıs sorununun çözüm prosedürüne daha aktif katılmasında belirleyici rol oynayabileceğini söyledi.

Hristodulidis’in Fransa temasları çerçevesinde Fransa’da yaşayan Kıbrıslı Rumlarla bir araya geleceği ve TOTAL şirketinin üst düzey yetkilileriyle görüşeceği ifade edildi. Hristodulidis, Fransa’nın ardından Londra’ya geçecek ve İngiltere Kralı III. Charles’ın taç giyme törenine katılacak.

