Fransa’dan Güney Kıbrıs’a diplomatik ve askeri destek sözü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rum lider Hristodulidis’i kabulünde, Fransa’nın diplomatik ve askeri düzeyde her daim Doğu Akdeniz’deki tehditler karşısında vereceği desteği teyit etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, önceki gün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kıbrıs sorunu odaklı görüşme yaptı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Fransa’dan Kıbrıs Sorununa Yatırım… AB-BM İşbirliğine Fransız Desteği” başlıklarıyla aktardığı haberinde, Hristodulidis’in Paris’e giderek, Macron’un gerek AB, gerekse BM Güvenlik Konseyi düzeyinde Kıbrıs sorununa vereceği desteğe yatırım yaptığını yazdı.

Gazete, Fransa’nın her iki cephede de desteğinin açık olduğunu ve Macron’un Hristodulidis’i kabulünde, ülkesinin diplomatik ve askeri düzeyde her daim Doğu Akdeniz’deki tehditler karşısında vereceği desteği teyit ettiğini kaydetti.

Hristodulidis’in Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee’de Macron ile görüşmesi öncesinde basına açıklama yaparak, Fransa’nın BM Güvenlik Konseyi üyesi olan tek AB devleti olduğuna işaret ettiğini belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın Fransa’dan Kıbrıs sorunu müzakerelerinin kaldığı yerden devam etmesi ve çıkmazın aşılması için katkı beklediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, AB’nin Kıbrıs sorununda daha etkin rol oynaması gerektiğinin altını çizerek, karşılıklı fayda sağlayan duruma götürecek araçlara AB’nin sahip olduğuna işaret etti.

Gazete, Hristodulidis ile Macron’un iki ülke arasındaki iyi ilişkilere atıfta bulunduklarını ve bu ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini ifade ettiklerini yazdı.

Habere göre Macron, iki ülke arasında eğitim, ekonomi ve savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirildiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, bu ilişkilerin gelecekte de devam ettirilmesini arzuladığını söyledi.

Gazete, Hristodulidis ile Macron’un Kıbrıs sorununun yanı sıra Ukrayna sorunu, mülteci sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele aldığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Ukrayna sorunu ile ilgili olarak ise AB’nin, Fransa’nın ve Güney Kıbrıs’ın tarihin doğru tarafında durduğunu ve Ukrayna’nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına desteğin dışında herhangi bir fikir beyanında bulunamayacağını ifade etti.

Hristodulidis, mülteci sorununa da değinerek, Güney Kıbrıs’ın nüfusa oranla en fazla mülteci sayısına sahip olan AB ülkelerinden biri olduğunu ve bu soruna Avrupalı çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Gazete, Macron’un açıklamalarında ise Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 1 Haziran’da Moldova’da yapılacağını söylediğini ve bu toplantıda, Fransa’nınAvrupa kıtasında istikrara olan bağlılığını dile getirme imkanı bulacağını kaydettiğini yazdı.

Habere göre Macron enerji, güvenlik ve savunma altyapıları ile bu altyapıların geliştirilmesine önem vereceklerini belirtirken, Rusya meselesiyle ilgili Brüksel’deki müzakerelere devam edeceklerini söyledi ve bu konunun Güney Kıbrıs için ne anlama geldiğini gayet iyi bildiğini ifade etti.

