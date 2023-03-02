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En yüksek puanı Kombos aldı

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Rum gazetecilerin değerlendirmesine göre Hristoduldis’in ilk kabinesine seçtiği isimleri belirlemede gözettiği kriterler ve uyguladığı model açısından en fazla puanı Dışişleri Bakanlığına atanan Konstantinos Kombos aldı

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En yüksek puanı Kombos aldı
Güney’de yayımlanan Fileleftheros Gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’in ilk kabinesine seçtiği isimleri belirlemede gözettiği kriterler ve uyguladığı model açısından, 25 deneyimli gazetecinin değerlendirmelerine dayanarak puanladığı bir barometre yayımladı.
Kabinesini performanslarına göre altı ayda bir değiştireceğini açıklayan Hristodulidis’in ortaya koyduğu kriterler esas alınarak 10 üzerinden yapılan puanlama ile atanan kişilerin kriterleri ne ölçüde karşıladığının değerlendirildiği barometrede en yüksek puanı, 9/10 ile Dışişleri Bakanlığına atadığı Konstantinos Kombos aldı.
Gazeteye göre teknokrat, kabarık biyografi, alanında deneyim sahibi 47 yaşındaki Kombos, hukuk eğitimi aldı, Avrupa Hukuku alanında master ve Avrupa Anayasa Mahkemesi alanında doktoraya sahip, akademisyenlik geçmişi bulunan Kombos, AB Mahkemesi’nde Güney Kıbrıs’ı temsil etti. Kombos, hem akademisyenliği hem de siyasi derinliği ile şimdi AB, üçlü ittifaklar, ABD ile ilişkiler ve Kıbrıs sorununu ajandasını içeren bakanlığa atandı.
 
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