Eli omzundan inmedi

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu, Sırbistan ziyaretinde Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic ile bir araya geldi.İki başkanın samimi pozları dikkat çekti. Özellikle Ivica Dacic'in elini sürekli olarak Annita Dimitriyu’nun omzuna attığı görüldü.İkili görüşmede ise iki ülkenin ikili ilişkilerinin ileriye götürülmesine dikkat çekildi.Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu ile Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic önceki gün Belgrad’da bir araya geldi ve görüşmede iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.Dimitriyu’nun Sırbistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Sırbistan Meclis Başkanı Dacic’in görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Sırbistan’ın Avrupa’daki en yakın dost ülkesinin temsilcisinin, Belgrad’a geldiğini söylediğini” iletti.Açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın her zaman yanlarında olduğunu, Sırbistan’ın karşı karşıya bulunduğu problemleri anladığını, öte yandan ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruduğunu savunan Dacic, Sırbistan’ın ise her daim “Kıbrıs’ta bulunan Türk askeri birliklerinden kaynaklanan sorunlarla birlikte, Kıbrıs sorununu anladığını” öne sürdü.Rum Meclis Başkanı Dimitriyu’nun, Güney Kıbrıs, Sırbistan ve Yunanistan meclisleri arasında bir üçlü görüşme yapılmasını planladığını da açıklayan Dacic, Sırbistan’ın Güney Kıbrıs’la olan ikili ilişkilerini ileriye götürmek istediğini de ifade etti.Açıklamasında Sırp halkına dostluk mesajı gönderen, aynı zamanda özellikle de pandeminin ardından iki ülkenin karşı karşıya sorunlar için de destek mesajı gönderen Dimitriyu ise, Rum kesiminin her daim Sırbistan’ın yanında olacağını ifade etti.İki ülke ilişkilerinin olabildiğince en iyi şekilde güçlendirilmesi gerektiğini de dile getiren Dimitriyu, Güney Kıbrıs ile Sırbistan’ın aynı ilke ve değerleri, karşılıklı saygıyı ve desteği paylaştıklarını ifade etti.