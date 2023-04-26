Dimitriu ile Şentop arasında ‘işgal’ tartışması

Prag’da AB üye ülkeleri parlamento başkanları toplantısı çalışmalarına katılan Rum Meclis Başkanı Dimitriu ile TBMM Başkanı Şentop arasında tartışma yaşandı Dimitriu’nun 1974 Barış Harekâtı’nı “işgal” olarak nitelendirmesine tepki gösteren Şentop, yaşına atıfta bulunduğu Dimitriu’nun garanti anlaşmalarını bilmediğini söyledi. Dimitriu ise Şentop’un üslubuna sinirlenerek, cinsiyetçi ifadeleri kabul etmediğini belirtti ve “Ben Kıbrıs Rum toplumunun değil, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisinin temsilcisiyim" dedi

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Prag’da önceki gün başlayan AB üye ülkeleri parlamento başkanları toplantısı çalışmalarına katıldı.Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna’daki Rus saldırıları ile geniş bir jeopolitik çerçeve içinde AB’nin buna tepkisinin tartışılması sırasında müdahalede bulunan Dimitriu, Ukrayna’daki Rus işgalinin başlamasından bir yıldan fazla bir süre sonra, AB’nin güçlü bir şekilde Ukrayna’nın tarafında durmayı sürdürdüğünü söyledi.Gazete Dimitriu’nun toplantı esnasında yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki Rus işgali ile 1974 yılında Kıbrıs’ta gerçekleşen Barış Harekâtı arasındaki ileri sürülen benzerliklere işaret ettiğini de belirtti.Dimitriu konuşmasında “Kıbrıs sorununun tartışılması bugünün konusu olmasa da, uluslararası meşruiyetin savunulmasının, Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları ile AB ilke ve değerlerine uygun adil, işlevsel ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması amacıyla, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin gerekli önkoşulların meydana getirilmesine dair inisiyatifler üstlenilmesini dikte ettiğini” öne sürdü.Dimitriu, bu çerçevede AB’nin desteğinin gerekli olduğunu da savundu.Haravgi gazetesi ise “Annita Dimitriu ile Mustafa Şentop Arasında Sözlü Tartışma” başlıklı haberinde, Dimitriu’nun önceki gün Prag’da düzenlenen toplantı esnasında yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki Rus işgali ile 1974 yılında Kıbrıs’ta gerçekleşen Barış Harekâtı arasındaki ileri sürülen benzerliklere işaret etmesinin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un tepkisine neden olduğunu yazdı.Şentop’un Dimitriu’ya yanıtında, Zürih Anlaşmaları ile özellikle de garanti anlaşmasına atıfta bulunduğunu yazan gazete, Şentop’un sözlerinin devamında “ironik bir şekilde” Dimitriu’nun yaşına atıfta bulunarak, Dimitriu’nun muhtemelen garanti anlaşmalarını bilmediğini söylediğini iletti.Dimitriu’nun ise Şentop’un üslubuna sinirlenerek, bu tarz cinsiyetçi ifadeleri kabul etmesinin söz konusu olmadığını söylediğini yazan gazete, Dimitriu’nun "Ben Kıbrıs Rum toplumunun değil, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisinin temsilcisiyim" dediğini aktardı.Dimitriyu, sözlerinin devamında, söyleyecek bir şeyi olmadığını, bu durumun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ve oradaki herkesin desteğini beklediğini de dile getirdi.Gazete Dimitriu’nun, Şentop’un “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini küçümseyecek şekilde kullandığı Rum Yönetimi ifadelerini kınadığını, aynı zamanda bir ülkenin başka bir ülkeyi işgalinin meşrulaştırılamayacağı” iddiasında bulunduğunu da ekledi.