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Çöpte el bombası bulundu

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Çöpte el bombası bulundu
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Güney Lefkoşa’nın “Ahlacia” (Eğlence) bölgesinde bir çöp konteynırı içerisinde patlamamış el bombası ve TNT tespit edildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum polisinin dün akşam saatlerinde Güney Lefkoşa’nın “Eğlence” bölgesindeki bir çöp kutusunda, naylon poşet içerisinde iki el bombası ve bir miktar TNT tipi patlayıcı madde bulduğunu yazdı.
Olayla ilgili polisin araştırmasının sürdüğü vurgulandı.
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