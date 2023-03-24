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“Bölünmüşlük sürdükçe Avrupa hiçbir zaman tam olamayacak”

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AP Başkanı Roberta Metsola, Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece Avrupa’nın hiçbir zaman tam olamayacağını vurguladı

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“Bölünmüşlük sürdükçe Avrupa hiçbir zaman tam olamayacak”
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Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “İlk Düşünceler Masada” başlıklı haberinde, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın önceki gün Hristodulidis’le Brüksel’de yaptıkları ortak açıklamalarda “Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece Avrupa’nın hiçbir zaman tam olamayacağını” vurgulayarak, bir üye devletin bölünmüş olmasının yalnızca Kıbrıs’la ilgili bir sorun değil, Avrupa sorunu da olduğunu söylediğini iletti.
Gazeteye göre Metsola açıklamasında ayrıca, “Bizi ilgilendirdiği kadarıyla, olabildiğince açık olabiliriz. Tüm olası yollarla destek olmaya hazırız, ayrıca tüm kaynaklarımızı hizmetinize sunacağız. Günün sonunda barış hedefimizdir” ifadelerini de kullandı.
Metsola, geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen yıkıcı depremlerin ardından Rum kesiminin Türkiye’ye yönelik dayanışmasının, güvenin inşa edilebileceğini gösterdiğini iletti. Metsola açıklamasında “Kıbrıs’a ve adanın yeniden birleşmesini görme konusundaki ortak arzumuza sırt çevirmeyeceğiz” ifadesini de kullandı.
Hristodulidis ise açıklamasında, Metsola’nın Kıbrıs sorununun çözümüne dair güçlü ilgisinden söz ederken, yapılan görüşmelerin, Kıbrıs sorunu ve AB’nin müzakere masasına geri dönülmesine nasıl yardımcı olacağı dâhil olmak üzere, endişe duyulan ortak konularla alakalı olduğunu ekledi.
 
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