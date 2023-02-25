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BM yetkilileri, Mart'ta Ada’ya geliyor

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BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo’nun, Kıbrıs sorununun çözüm prosedürünü yeniden canlandırmak hedefiyle liderlerle görüşmek üzere Mart ayında Ada’ya geleceği belirtildi

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BM yetkilileri, Mart'ta Ada’ya geliyor
Birleşmiş Milletlerden üst düzey bir yetkilinin Kıbrıs sorununun çözüm prosedürünü yeniden canlandırmak hedefiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmek üzere Mart ayında Ada’ya geleceği öne sürüldü.
Güney’de yayımlanan Alihtia ve Haravgi’nin Rum Haber Ajansı (KİPE) kaynaklı haberine göre BM yetkilisi ya BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi ve Barış İnşa İşleri Dairesi (DPPA) Başkanı Rosemary DiCarlo veya BM Siyasi İşler Departmanı Genel Sekreter’in Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın Ada'ya gelmesi planlanıyor.
Rum tarafındaki “iyi bilgili bir kaynağın” KİPE’ye “ziyaretin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözüm prosedürünün canlandırılması çabalarına üst düzey bir yetkili ile müdahil olmayı sürdürmesi hedefini taşıdığını” söylediği aktarıldı.
Aynı kaynağın, bu ziyaretin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in talep ettiği, Mart sonunda Genel Sekreter Antonio Guterres’le Brüksel’de görüşmesini etkilemeyeceğini de söylediği kaydedilen haberde Jenca’nın geçen yılın Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında Ada’ya gelerek her iki tarafla temas ettiği hatırlatıldı.
 
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