"BM, Cumhurbaşkanı Tatar'ı üçlü görüşmeye davet etti" iddiası

BM’nin, Eylül ayında New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurulu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Genel Sekreter Antonio Guterres arasında bir üçlü görüşme olması için çaba harcamakta olduğu, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Tatar ile telefon irtibatı kurarak, eylülde görüşmeye davet ettiği iddia edildi.

Alithia “BM Eylülde Üçlü Görüşme Hazırlıyor… Üç D’de Israr Eden Tatar’ın Nabzını Yokladı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Cumhurbaşkanı Tatar’ın salı günü BM’den telefonla, eylülde görüşme daveti aldığını öne sürdü.

Gazete, Tatar’ın bir Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğuna dikkat çekerek, mevcut politikadan asla geri adım atılmayacağı ve Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve devlet varlığı teyit edilirse masaya oturabileceğine işaret ettiğini aktardı.

Haberde yeni bir sürece ancak doğrudan ticaret, direkt uçuşlar, doğrudan temas, Kıbrıslı Türklere uygulanmakta olan her türlü ambargo ve kısıtlamanın kaldırılmasının teyidi ve devletin teyit edilmesi halinde girilebileceğine dikkat çeken Tatar’ın, bu teyitler olmadan müzakerelerde kalınan noktaya asla dönülmeyeceği vurgusuna yer verildi.

Gazete Rum yönetiminin, Cumhurbaşkanı Tatar’ın müzakere masasına dönmek için ortaya koyduğu taleplere, Sözcü Konstantinos Letimbiotis aracılığıyla “çerçevenin dışına çıkan hiçbir şey kabul edilmez.” cevabını verdini yazdı.

Habere göre yazılı açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in uzun süredir BM Genel Sekreterliği ile temas halinde olduğunu belirten Letimbiotis “tek hedef müzakerelerin koptuğu, BM kararları zemininden, bugüne kadarki müzakerelerin kazanımlarından ve AB ilke ve değerlerinden yeniden başlamasıdır. Bu çerçevenin dışına çıkan hiçbir şey ne Kıbrıs Rum tarafı ne de uluslararası toplum tarafından kabul edilemez.” ifadelerine yer verdi.

Fileleftheros haberi “Tatar’a BM’den Fidan’a AB’den Davet… Kıbrıslı Türk Lider Eylül’de New York’a Gitmesi İçin Kendisine Rica Ediyorlar Görünüyor… Tatar Görüşmeye, Taleplerini Yinelemek İçin Gideceğini Açıkladı” ve “Letimbiotis ‘Çerçeve Dışında Hiçbir Şey Kabul Edilmez’” başlık ve spotlarıyla aktardı.