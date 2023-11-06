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Blinken'dan Güney Kıbrıs’a sürpriz ziyaret

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu’da sürdürdüğü “beklenmedik” diplomasi trafiğinin ardından, yine “beklenmedik” şekilde Güney Kıbrıs’a geldi, Rum lider Hristodulidis’le görüştü

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Blinken'dan Güney Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in İsrail ile Hamas arasındaki savaş nedeniyle gerçekleştirdiği Orta Doğu gezisi kapsamında, kısa bir süre önce dün saat 14.00’de Larnaka eski havalimanına iniş yaptığı ve burada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiği haber verildi.
“Philenews” haber sitesi, Blinken’in Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği kısa ziyareti sırasında Hristodulidis’le bir araya geldiğini ve toplantıda Gazze’ye yönelik insani koridorla ilgili inisiyatifin ele alındığını bildirdi.
Haberde, Blinken’in Hirstodulis’e İsrail’den tahliye edilen Amerikan
vatandaşlarına sağladığı kolaylıklar nedeniyle teşekkür ettiği ifade edildi.
Blinken, Orta Doğu turu kapsamında dün Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın görüşmede ABD'nin Gazze'ye insani yardım akışına taahhüdünü yinelediğini kaydederek, "Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini net bir dille belirttiğini" aktardı.
 
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