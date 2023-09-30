Başpiskopos, Ledra Palace Otel’i istiyor

Rum Başpiskoposu Yeorgios, BM’nin Ledra Palace Otel’den ayrılacağı bilgileri üzerine binanın Rum Ortodoks Kilisesi’ne verilmesini istedi. BM Barış Gücü ise otel binasını terk etme planı olmadığını bildirdi

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, statik dayanıklılık sorunları yüzünden BM’nin Ledra Palace Otel’den ayrılacağı bilgileri üzerine önceki gün Rum Başkanlık Sarayı’na giderek binanın Rum Ortodoks Kilisesi’ne verilmesini istedi.

Yeorgios'un Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da katıldığı görüşmede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten meseleyi inceleme sözü aldığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis ve diğer gazeteler Rum yönetiminin, Ledra Palace Otel binasının statik yeterliliğiyle ilgili herhangi bir inceleme yapılıp yapılmadığını öğrenmek, eğer yapılmışsa, sonraki adımlara karar vermek üzere statik inceleme raporunu istemek için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BM Barış Gücü ile irtibata geçeceğini yazdı.

Gazeteye göre Rum yönetimi bu aradaki süreçte Ledra Palace’ın Barış Gücü tarafından kullanılmasını inceleyecek, Yeorgios da Dışişleri Bakanlığı ile istişarelerini sürdürecek. Otel binasının değerlendirilmesinin, binanın statik incelemesinden dayanıklı olduğunun ortaya çıkması ve Barış Gücü’nün binayı terk etmek istemesi şartlarına bağlı olduğu imasında bulunulduğu kaydedildi.

Habere göre toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplarken, Rum yönetiminin Ledra Palace Otel ve Barış Gücü’nün otelde kalışı konusunu inceleyeceğini kaydeden Yeorgios, Başpiskoposluğun, baş hissedar olarak konuyu daha önce de Rum Yönetimi başkanlarının bilgisine getirdiğini söyledi; “Tam bir anlayış bulduk, konuları inceleyecekler ve uygun zamanda bize bilgi verecekler” dedi.

Yeorgios, "otelin tamamen Başpiskoposluğa mı verileceği" sorusuna karşılık, bunun görüşmede ele alınan, Rum Yönetimi Başkanlığı ile BM Barış Gücü arasında görüşülecek konulardan biri olduğunu belirterek “Barış Gücü orada kalacaksa, kalacak. Bu konulara hükümet ve Başkan bakacak. Tekrar görüşecek ve istişare edeceğiz” dedi.

Güney’de yayımlanan Alithia, “Başkan Ledra Palace’ın İadesini İncelemeye Söz Verdi… UNFICYP Binayı Terk Etme Planı Olmadığını İletti” başlıklı haberinde otel binasının, Kilisenin karşılaması gereken giderleri sorulan Yeorgios, bunu çok yönlü incelemekte olduklarını belirterek “Sadece ekonomik değil millî düzeyde ve tamamı aynı kefeye konulamayacak başka düzeylerde de inceliyoruz” ifadesini kullandı.

Ledra Palace’ın “millî dava” (Kıbrıs sorunu) ile ilgisine de değinerek ve “Hassas bir bölgededir. İşgal altında mülklerimiz de var. Her şey işgale verilir diyemeyiz ifadesini kullanan Yeorgios, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğuna verilmesi halinde otelin nasıl kullanılacağı sorusuna “o cevabı aldığımızda tekrar konuşacağız” cevabını verdi.

“BARIŞ GÜCÜ’NÜN LEDRA PALACE OTEL’İ TERK ETME PLANI YOK”

Öte yandan BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Aleem Siddique, Barış Gücü’nün Ledra Palace Otel binasını terk etme planı olmadığını açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın, önceki gün Rum Başkanlık Sarayı’ndaki toplantıda Ledra Palace Otel’in tamamen Rum Ortodoks Kilisesi’ne verilmesi konusunun ele alındığını hatırlatması ve binanın Kiliseye mi verileceğini sorması üzerine Siddique şunları söyledi:

“BM Barış Gücü’nün, ara bölge içerisindeki denetim operasyonları için Ledra Palace’a ihtiyacı devam ediyor. Bu alan Barış Gücü’nün hayati faaliyetleri ve iki toplumlu olaylar ve faaliyetler için gündelik olarak kullanılıyor. Barış Gücü’nün bu yeri terk etme planı yoktur.”

Fileleftheros, önceki günkü haberinde BM Barış Gücü’nün, statik sorunları nedeniyle Ledra Palace Otel'i terk etmek ve kendi bina ihtiyacını karşılamak üzere otelin avlusuna yeni bir bina inşa etmek niyetinde olduğu bilgisi aldığını aktardı.

Gazete böyle bir bina yapılmasına razı olup olmadığını sorduğu Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğundan “Aynı alanda Başpiskoposluğa ait olmayan, kullanılabilecek arazi var. Barış Gücü o araziyi değerlendirmek istiyor, Başpiskoposluğa söz düşmez” cevabı aldığını aktardı.

