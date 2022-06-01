Basket potasına ölü tilki astılar





Güney Kıbrıs’ta “Dasaki Ahnas” bölgesinde yaşanan bir olayda, basket potasına ölü bir tilki asıldığı haber verildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, olayın geçtiğimiz Cumartesi günü “Dasaki Ahnas” bölgesindeki Ay. Marina kilisesinin dışında gerçekleştiği ve hali hazırda İngiliz Üsleri polisi tarafından araştırıldığı haber verildi.

“Dasaki Ahnas” muhtarı ve Güney Kıbrıs’taki hayvan partisi olayı kınarken, tilkinin basket potasına konmadan önce öldürüldüğü ve eziyet edildiği düşünülüyor.

