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Başının üzerinde 319 bardakla dans ederek Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi

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Başının üzerinde 319 bardakla dans ederek Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi
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Baf’ın tanınmış dansçılarından Telis Valaoridis’in, başının üzerinde 319 bardakla dans ederek Guiness Rekorlar Kitabı’na girdiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Valaoridis’in başının üzerine 9 kat olacak şekilde 319 adet cam bardak dizerek dans ettiğini ve daha önce kırılan 270 bardaklı dans rekorunu kırdığını yazdı.
Haberde, bardakların ağırlığının yaklaşık 30 kilogram olduğu ve rekor kitabına girebilmek için gerekli olan, 10 saniyeden fazla bir süre bardakları düşürmeden dans etme kriterini yerine getirdiği kaydedildi.
 
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