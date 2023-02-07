“Barbara” Kıbrıs’ta da etkili oluyor

Kıbrıs’ta dünden itibaren etkili olmaya başlayan ve önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek “Barbara” adlı alçak basınç hava sisteminin, bölgeye oldukça soğuk bir hava dalgası getirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi Müdürü Kleanthus Nikolaidis’in açıklamasına göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 7 dereceye kadar altında seyredeceğini ve ilk defa bu kış, dağlık bölgelerde tam buzlanma yaşanacak günler beklendiğini yazdı.

Gazete yarın, Perşembe ve Cuma günü havanın hissedilir derecede soğuyacağını; dağlık kesimlerde kar ve sulu sepken yağış olacağını, don olayı yaşanacağını ve yer yer fırtına beklendiğini kaydetti.

Haberde, hava sıcaklığının Cuma gününden itibaren yükseleceği ifade edildi.

