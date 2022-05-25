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Ayia Napa'daki seri tecavüzcü yakalandı

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Ayia Napa'daki seri tecavüzcü yakalandı

Ay. Napa’da son bir buçuk aydır sarhoş ve yalnız kadınlara saldıran 22 yaşındaki seri tecavüzcü tutuklandı.

Politis ve diğer gazetelere göre son bir buçuk aydır, Rum tarafında daimi ikamet etmekte olan 28 yaşındaki Avrupa vatandaşı bir kadın ile 25 ve 21 yaşlarındaki iki İngiliz turist, gece yarısından sonra ev veya otellerine doğru yürüdükleri sırada, tanımadıkları bir kişinin tecavüzüne uğradı.

Polis kadınların ifadeleri üzerine başlattığı inceleme sonucunda 22 yaşındaki şüpheliye ulaştı. Polis sorgusunda 3 eylemini de itiraf eden şüpheli dün mahkemeye çıkarıldı ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alındı.

Şüpheli, ifadesinde, gece yarısından sonraki zamanlarda Ay. Napa sokaklarında dolaşarak, fazlaca alkol almış sarhoş ve yalnız kadınları bulduğunu, onlarla sohbet ederek arkadaşlık ilişkisi oluşturduğunu ve ardından karanlık sokak noktalarında tecavüz ettiğini anlattı.

Fileleftheros Rum polisi elektronik suçlar şubesinin bu yıl reşit olmayan kızların, eski erkek arkadaşları tarafından çekilmiş özel fotoğraflarının internette yayınlanması veya bu tür fotoğraflarla şantaj kurbanı olmuş 45 vaka ile ilgilendiğini yazdı.

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