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Avrupa Yatırım Bankası, EuroAsia Interconnector projesine finansman sağlamama kararı aldı

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Avrupa Yatırım Bankası, EuroAsia Interconnector projesine finansman sağlamama kararı aldı
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Avrupa Yatırım Bankası’nın İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında elektrik kablosu döşenmesi projesi olan EuroAsia Interconnector projesine finansman sağlamama kararı konusunda yüklenici firmadan açıklama geldi.
Politis gazetesi, Avrupa Yatırım Bankası’nın, EuroAsia Interconnector projesine finansman sağlamama kararı konusunda projeyi üstlenen firmadan dün bir açıklama geldiğini yazdı.
Habere göre söz konusu açıklamada, Banka’nın proje değerlendirmesi yaparken alternatif projeleri de değerlendirdiği ve elektrik enerjisini depolayacak 1350 megavatlık akülerin Güney Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerine yerleştirilmesini daha uygun gördüğü belirtilerek, ancak Banka'nın temel aldığı proje araştırmasının eksiklikler içerdiği öne sürüldü.
Avrupa Yatırım Bankası’nın projeyi sadece finansal açıdan değerlendirdiği, Güney Kıbrıs’ın enerji alanındaki izolasyonunun ortadan kalkacağı ve projenin jeopolitik önemi gibi birçok unsuru ise dikkate almadığı belirtilen açıklamada, Banka’nın temel aldığı rapora karşı hazırlanacak bir raporun ise Eylül ayında banka yetkilileriyle gerçekleştirilecek görüşmede sunulacağı vurgulandı.
 
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