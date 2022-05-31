Avrupa'da geleneksel hellim üretimine uygunsuz ürünler tespit edildi

Güney Kıbrıs'ta Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na bağlı ticari danışmanların ve yurt dışında yetkilendirilmiş kişilerin, 2021 yılındaki denetimler sonucunda geleneksel hellim üretimi prototipine uygun olmayan ürünler tespit ettiği belirtildi.

Politis gazetesi bu yöndeki bilgileri, Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun, AKEL Milletvekili Yiannakis Gavriil’in ilgili sorusu üzerine paylaştığını yazdı.

Habere göre Pilidu, ürünlerin ilk bakışta hellimle ile ilgili prototip standartlarına ve ticari markanın kullanılmasını düzenleyen kurallara uymadığını ifade etti.

Bu gibi durumların, Birleşik Krallık’taki ve Almanya’daki marketlerde hatta Almanya’daki gıda fuarında da tespit edildiğini belirten gazete, bu olayların Ticaret Bakanlığı’na bağlı üç kişilik komiteye havale edildiğini, incelenmesinin ve ihlal tespit edilmesi halinde ceza kesilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Tarım Bakanlığı’nın hellimin (halloumi/hellim) “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (P.O.P) olarak tescil edilmesiyle birlikte standartların normal bir şekilde uygulanması amacıyla hellim üretim ve ihracat zincirinde, müdahil taraflarla yaptığı istişarelerin gelişim halde olmasına bağlı olarak, Ticaret Bakanlığı’nın, 2021 yılında yerel denetimleri ileriye götürmediğini belirtti.

Habere göre Pilidu açıklaması çerçevesinde keçi-koyun süt miktarı içeriğine ilişkin kesilen idari ceza miktarının da 500 bin Euro olduğunu ifade etti.

Gazete ayrıca üç kişilik komitenin, 9 Temmuz 2019 yılı kararıyla bir şirkete “Light” ismini kullanması nedeniyle 30 bin Euro para cezası verdiğini de anımsattı.