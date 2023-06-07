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Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın

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Finlandiya’da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Kıbrıslı Türk bilardocu Efe Özkutaylı ile eşleşen Rum sporcu Hristos Meligaliotis, bağlı olduğu federasyon ve Rum Dışişleri Bakanlığı’nın “maça çıkmama” talimatına uyup diskalifiye olunca sosyal medya hesabından Rum yönetimine veryansın etti.

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Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
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Kathimerini gazetesinin İngilizce versiyonuna da yansıyan serzenişinde Meligaliotis “Kıbrıs’ı temsil ettiğimizi biliyoruz ama hükümetin, yıllardır çözmeyi başaramadığı büyük bir sorun var, yapılan birçok görüşmeden ve verilen birçok vaatten sonra hiçbir şey olmadı” sözleriyle serzenişte bulundu.
Meligaliotis “Büyük sorun” diye nitelediği şeyin normal şekilde KKTC bayrağı ile karşılaşmalara katılan ve Avrupa Bilardo Federasyonu tarafından Kuzey Kıbrıs olarak resmen tanınan, müsabakalarda “hiç tereddütsüz mücadele eden” Kıbrıslı Türk sporcular olduğunu vurguladı.
Turnuvada Özkutaylı ile eşleştiğini, kendi federasyonundan, Rum Spor Örgütü’nden ve Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan “karşılaşmaya çıkmaması ve rakibinin ilerlemesine izin vermesi” talimatı aldığını kaydeden Melialiotis “ne zamandır işgalcilerden saklanıyor ve bayraklarına boyun eğiyoruz? Daha ne kadar Avrupa müsabakalarına onları karşımızda bulur muyuz korkusu ile geleceğiz?” ifadelerini kullandı.
Hristos Meligaliotis Rum yetkililerden, “bir sporcu olarak değil bir vatandaş olarak” yukarıdaki sorularına cevap talep ettiğini belirtti.
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