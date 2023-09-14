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Aradip'te, geri dönüşüm tesisinde patlama

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Aradip'te, geri dönüşüm tesisinde patlama
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Aradip sanayi bölgesinde bulunan metal geri dönüşüm tesisinde dün patlama yaşandığı belirtildi.
Alithia gazetesi patlamanın, dün sabah 68 yaşındaki kişinin, tesise getirdiği, aralarında patlayan cismin de bulunduğu demir parçalarını arabadan indirmeye çalışırken yaşandığını yazdı.
Patlama sonucu, 68, 55 ve 50 yaşlarındaki üç kişinin yaralandığını yazan gazete bahse konu 3 kişiden ikisinin, patlayan cismin parçalarının vücutlarından çıkarılması için ameliyata  alındığını belirtti.
Olay sonucunda bölgeye polis ile birlikte bomba uzmanlarının da geldiğini belirten gazete, Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak patlamanın askeri mühimmattan kaynaklandığını, polisin ise bu cismin nereden alındığını tespit etmek için soruşturma da başlattığını yazdı.
Gazete, bahse konu cismin atış alanından alınması ihtimali üzerinde de durulduğunu belirtti.
 
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