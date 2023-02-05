Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının ara bölgeye güneş parkı kurulması için fizibilite çalışmalarına başlama anlaşması Rum basınında yer aldı.

Konuya ilişkin haber, Rum yönetimi sözcüsünün, KKTC Cumhurbaşkanlığının konuya ilişkin açıklaması kaynak gösterilerek soruların soruyu yanıtına dayandırıldı.

Haberi, “Ara Bölgede Fotovoltaik Park Konusunda Anlaşma… Kıbrıs Türk Tarafına Göre İki Taraf, BM Mührü İle Fizibilitede Anlaştı” başlığıyla aktaran Fileleftheros'a göre, ara bölgeye 30/50 MW gücünde fotovoltaik park inşası için fizibilite çalışması başlatılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Rum Sözcü Marios Pelekanos "Ara bölgede fotovoltaik park kurulmasıyla ilgili fizibilite çalışması yapılması Kıbrıs Rum ve Türk taraflarının Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğiyle istişareleri sonrasında ortaya çıktı. Prosedür devam ediyor” dedi. Pelekanos, sonraki adımların, fizibilite çalışması tamamlanır tamamlanmaz belirlenebileceğini sözlerine ekledi.

