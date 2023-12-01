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Anastasiadis’in tasarrufundaki devlete ait iki tabancası gündemde

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Anastasiadis’in tasarrufundaki devlete ait iki tabancası gündemde
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Rum Sayıştay Başkanlığının, Rum polisi hakkındaki dün yayımlanan özel raporunda yer verdiği “özel kişilere devlete ait tabanca ve mermi verilmesi konusunda yetkinin kötüye kullanılması durumu söz konusu olduğu” uyarısının aslında eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ilgili olduğu bildirildi.
Fileleftheros “Anastasiadis 9 mm’lik USP ve JAWS Tabancalarıyla… Fileleftheros’un Bilgi ve Belgelerine Göre Sayıştay Başkanı’nın Raporunda Sözünü Ettiği Kişi Eski Başkan” başlıklı haberinde Sayıştay Başkanlığı Raporunda yer alan “aynı kişiye iki tabanca verilmesi konusunda yetkinin kötüye kullanma emareleri olması” ifadesiyle kast edilen kişinin Nikos Anastasiadis olduğunu yazdı.
Gazete Sayıştay Başkanlığı’nın “Yolsuzluk araştırma Otoritesi’ne gönderdiği ve dağıtımını Rum Başkanlık Ofisi’ne de yaptığı mektubunda sözünü ettiği kişinin 2004’te ve 2018’de iki tabanca verilen Anastasiadis olduğunun “şüphe kaldırmaz olduğunu” yazdı.
Gazete, elindeki bilgi ve belgeleri kaynak göstererek 22 Nisan 2004’te Anastasiadis’e, şahsı ve ailesinin hayatı tehlikede olduğu gerekçesiyle talep ettiği üzere 9 mm’lik USP tipi tabanca ve 25 mermi verildiğini ancak verilen silah taşıma izninin, olması gerektiği gibi bir sona eriş tarihi bulunmadığını yazdı.
Fileleftheros ikinci tabancanın ise 23 Ocak 2018’de Ürdün Kralı Abdullah tarafından hediye edilen JTP-9 (Jaws) tipi bir tabanca olduğunu, Anastasiadis’in bu tabancayı da -görevden ayrılırken devlete teslim etmesi gerekmesine rağmen tasarrufunda tuttuğunu kaydetti. Gazete, Anastasiadis'in Ürdün Kralının hediyesi olan tabanca ile çekilmiş bir fotoğrafını da yayımladı.
 
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