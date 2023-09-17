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Akaryakıt fiyatları arasındaki fark, Güneyi büyük zarara sokuyor

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Akaryakıt fiyatları arasındaki fark, Güneyi büyük zarara sokuyor
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Güney Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarının KKTC’den daha yüksek olmasının, özellikle Lefkoşa ve Gazimağusa yakınındaki bölgelerde ikamet eden Kıbrıslı Rumların KKTC’den akaryakıt alımlarına sebep olduğu, bu durumun da Güney Kıbrıs’ın milyonlarca Euro kaybetmesine neden olduğu bildirildi.
Alithia gazetesi, “Milyonlar Kaybediliyor, Müşteriler De Kaybediliyor” başlığı altında verdiği haberinde, KKTC’deki akaryakıt fiyatlarının Güney Kıbrıs’a göre daha ucuz olması ve AB’nin, KKTC’den akaryakıt satın alınmasının yasadışı olmadığını açıklamasının, Kıbrıslı Rumların KKTC’ye akın ederek akaryakıt almalarına sebebiyet verdiğini yazdı.
Gazete, özellikle Lefkoşa ve sınır bölgeleri yakınlarında yaşayan Kıbrıslı Rumların akaryakıt almak için KKTC’ye geçtiklerini, bu durumun da söz konusu bölgelerdeki benzin istasyonlarında büyük maddi kayıplara sebep olduğunu belirtirken, Rum hükümetinin ise bu durum karşısında sessiz kaldığını vurguladı.
KKTC’de akaryakıt fiyatlarına da yer verilen  haberde, Güney Kıbrıs’ta en ucuz 95 oktan benzinin litresinin 1,535 Euro, 98 oktan benzinin litresinin 1,539 Euro, Eurodiesel’in litresinin 1,615 Euro ve gazyağının litresinin 1,13 Euro olduğu belirtildi. Farklı benzin istasyonlarında fiyatların daha da yüksel olabileceği vurgulandı.
 
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