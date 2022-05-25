banner762
banner815
Dövizde yükseliş hızlandı
Dövizde yükseliş hızlandı
23 0
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
54 0
 
Hatay-KKTC seferleri iptal
Hatay-KKTC seferleri iptal
18 0
Bunu yapan insan olamaz!
Bunu yapan insan olamaz!
17 0
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
158 0
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
12 0
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
19 0
banner797
banner794

Afrodit yatağında üretim sondajı için son hazırlıklar

banner476

“Afrodit” yatağında ruhsat sahibi şirketlerle (Chevron, Delek ve Shell) Rum Enerji Bakanlığı arasında istişareler devam ederken “üretim sondajı olarak da kullanılacak bir değerlendirme (hesaplama) sondajı (A3) daha yapılmasına karar verildiği bilgisi verildi

banner825
Afrodit yatağında üretim sondajı için son hazırlıklar

Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’in 12’nci parselindeki “Afrodit” yatağında ruhsat sahibi şirketlerle (Chevron, Delek ve Shell) Rum Enerji Bakanlığı arasında istişareler devam ederken “üretim sondajı olarak da kullanılacak bir değerlendirme (hesaplama) sondajı (A3) daha yapılmasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı.

Politis “‘Afrodit’ Yatağı… Üretim İçin Anlaşma Yörüngesinde” başlıklı haberinde 2011’de keşfedilen Afrodit yatağında yeni bir değerlendirme sondajı yapılması kararı verildiği, geriye kalan tek şeyin, ilgili sondajın yapılma zamanının belirlenmesi olduğunu yazdı.

Habere göre Afrodit’in yüzde 30 hissesine sahip Delek’in yan kuruluşu olan “NewMed Energy” tarafından yapılan açıklamada “Afrodit” konsorsiyumunun,  Chevron’un yüzde 45,3, Delek’in yüzde 39,7’si ve Ratio’nun yüzde 15 oranında hisse sahibi olduğu Leviathan gibi şirketlerin halen sürdürmekte olduğu diğer çalışmalarla eşzamanlı olarak Afrodit yatağını da geliştirme düşüncesinde olduğunu açıkladı.

Gazete devamla ENI ve TOTAL konsorsiyumunun Rum Yönetiminin tek yanlı MEB ilan ettiği bölgedeki “6’ncı parseldeki Cronos-1 hedefinde sondaj çalışmalarının dün başladığını, çalışmaların Rum Enerji Bakanlığı’nın Hidrokarbon Dairesi tarafından sürekli izlenmekte olduğunu ekledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.