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ABD’ye Güney Kıbrıs’tan arazi alma ve konut inşa izni verildi

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Rum Bakanlar Kurulu, Çarşamba günkü toplantısında, ABD hükümetinin, diplomatik personeli için Strovolo Belediyesi’ne bağlı “Hriseleusa” Mahallesi, “Martu” mevkiinde 3 bin 168 metrekare arazı satın almasına ve üzerine 5 milyon Euro değerinde 8 konut inşa etmesine onay verdi

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ABD’ye Güney Kıbrıs’tan arazi alma ve konut inşa izni verildi
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 ABD hükümetinin, Güney Kıbrıs’ta görev yapan büyükelçilik mensupları için 8 konut inşa etmek üzere Strovolo belediyesi sınırları içerisinde taşınmaz mal satın alacağı bildirildi
Filelefheros’un haberine göre Rum Bakanlar Kurulu, Çarşamba günkü toplantısında, ABD hükümetinin, diplomatik personeli için Strovolo Belediyesi’ne bağlı “Hriseleusa” Mahallesi, “Martu” mevkiinde 3 bin 168 metrekare arazı satın almasına ve üzerine 5 milyon Euro değerinde 8 konut inşa etmesine onay verdi. Bakanlar Kurulu kararı ABD hükümetinin vergi ve diğer hakları ödemekten muaf tutulmasını da öngörüyor.
 
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