AB’den sert mesaj

AB Adalet Komiseri Didier Reynders, Rus oligarklarla işbirliği yapan kişilere yaptırımlar uygulanması konusunda, Güney Kıbrıs’a sert mesaj gönderdi: “Binlerce altın pasaport verdiniz, yalnızca 100 milyon Euro beyan ediyorsunuz”

Güney Kıbrıs’ta bugünlerde temaslarda bulunan Avrupa Birliği Adalet Komiseri Didier Reynders’in, Ruslara yaptırımlar uygulanması konusunda Rum makamlarına güvenmediği ifade edildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi “Bizi İşletiyorlar, Binlerce Altın Pasaport Verdiniz, Yalnızca 100 Milyon Euro Beyan Ediyorsunuz” başlıklı haberinde, AB Adalet Komiseri Didier Reynders’in, Rus oligarklar ve Rus oligarklarla işbirliği yapan kişilere yaptırımlar uygulanması konusunda, Güney Kıbrıs’a önceki sert bir mesaj gönderdiğini yazdı.

Reynders’in altın pasaportlar konusundaki geçmişleri yüzünden Rum makamlarına hiç güvenmediğini saklamadığını yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta bulunan ve ülkede bir dizi temaslar gerçekleştiren Didier Reynders’in, önceki gün bu çerçevede Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve Başsavcı Yorgos Savvidis ile bir araya geldiğini aynı zamanda Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye demeç verdiğini iletti.

Reynders’in her fırsatta, altın pasaportlar yüzünden Rus oligarklar aleyhinde yaptırımlar uygulanması konusunda, Brüksel’de Güney Kıbrıs’a karşı var olan yoğun güvensizlikle ilgili mesajlar göndermeye özen gösterdiğini kaydeden gazete, devamında Reynders’in söylediklerine yer verdi.

Açıklamasında, Güney Kıbrıs tarafından son yıllarda Ruslara verilen binlerce altın pasaporta, aynı zamanda özellikle finans sektöründe Rusya’dan Güney Kıbrıs’a gelen yatırımlara değinen Reynders, bu kadar uzun bir sürecin sonunda 100 milyon Euro’luk dondurulmuş mal varlığına sahip olunmasını anlamanın zor olduğuna işaret etti.

Reynders açıklamasında “banka hesaplarında veya çeşitli şirketlerin mal varlıklarında, aynı zamanda Rus oligarkların taşınmazları, yatları veya diğer mal varlıklarında daha fazla mal varlığı bulunmasının neden zor olduğu” sorusunu da sordu.

Gazeteye göre Didier Reynders, yaptırımların delinmesi konusunda Güney Kıbrıs’taki şirketler ile üçüncü bir ülkedeki şirketler arasında bağlantılar olduğunun tespit edilmesi halinde, yalnızca diplomatik faaliyetlerde bulunmayacaklarını ve büyük ihtimalle cezai işlem başlatacaklarını söylerken, bazı faaliyetlerin AB fonlarını etkilediğinin tespit edilmesi durumunda, Avrupa Savcılığının da bu gibi durumlarda role sahip olabileceğine işaret etti.

Reynders, bir soruya yanıtında, ABD ve İngiltere tarafından Rum vatandaşlarına yaptırımlar uygulanması konusunda Rum makamlarından bilgilendirme isteyeceğini de ifade etti.

Reynders’in altın pasaportlar konusunda da kuşkulu göründüğünü ve mevzuat tamamen ortadan kaldırılmaz ve yasadışı yollarla verilen pasaportlar geri alınmazsa Güney Kıbrıs aleyhinde başlatılan ihlal prosedürünün sona ermeyeceğine açıklık getirdiğini yazan gazete, Reynders’in, altın pasaport programının yerine geçen altın vizelerle ilgili mesaj gönderdiğini de yazdı.

Reynders açıklamasında, gerek üçüncü bir ülke, gerek de bir üye devlet aracılığıyla, herhangi bir kişinin gerçek bir yatırım veya neden olmadan AB’ye gelmesinin imkansız olacağı konusunda emin olmak istediklerini kaydetti.

Gazete Reynders’in, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in “AB değerlerinin satılık olmadığı” şeklindeki sözlerini anımsattığını da ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde, Reynders’in açıklamaları sırasında Ruslara ait 100 milyon Euro’luk mal varlığının dondurulduğundan söz ettiğini, bununla birlikte yalnızca 2020 yılında Ruslar tarafından Güney Kıbrıs’ta 96 milyar Euro’luk yatırım yapıldığı konusunda Rum Merkez Bankasının verilerine atıfta bulunduğunu da aktardı.

