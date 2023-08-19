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ABD, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıl daha uzattı

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ABD, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıl daha uzattı
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 ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararının 2024 ekonomik yılına da uzatma kararı aldığı bildirildi.
Haravgi’ye göre, kararı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller açıkladı. Miller Rum Yönetiminin, yürürlükteki Amerikan yasasının şartlarını yerine getirdiğini, bu nedenle Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, “savunma sınırlamalarını önümüzdeki yıl  da kaldırmaya karar verdiğini "söyledi.
İlgili açıklamada uzatma kararının onaylanmasındaki ana şartların Rum Yönetiminin yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirin meşrulaştırılmasıyla mücadele düzenlemelerini uygulama çabasında ABD hükümetiyle işbirliğini sürdürmesi ve Rus savaş gemilerinin Rum limanlarına erişimini yasaklamayı sürdürmesi olduğu hatırlatıldı.
 
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