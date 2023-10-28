ABD, Almanya ve Hollanda askerleri Güney’e geldi

İsrail-Hamas savaşında sivillerin tahliyesi edilmesi konusunda eğitilen ABD, Almanya ve Hollanda askeri birlikleri, Güney Kıbrıs’a geldi. Hollanda, Güney Kıbrıs’a toplam 200 kişiyle birlikte iki adet C-130 uçağı gönderdi

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Lefkoşa ve Yabancı Ülkeler Çok Sayıda Sivilin Tahliyesi İçin Hazır- Merkezi Kıbrıs ile Savaştan Kaçmak İçin Koridor Oluşturuyorlar” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın, savaşın Orta Doğu’ya yayılması durumunda ortaya çıkması muhtemel krizin yönetilmesi merkezi olacağını yazdı.

İnsani yardıma ilişkin hazırlığın-2006 yılında Lübnan’dan sivillerin tahliyesinde olduğu gibi-yüksek düzeyde olduğunu yazan gazete bölgede, 7 Ekim’den sonra olanların Güney Kıbrıs’ı güvenlik ve istikrar kapısı, güvenilir bir ortak ayrıca savaş bölgelerinden kaçan siviller için güvenilir bir tercih olarak kıldığını belirtti.

Sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi edilmesi konusunda eğitilen ABD, Almanya ve Hollanda askeri birliklerinin, birkaç günden bu yana Güney Kıbrıs’ta olduklarını belirten gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak bu grupların, ayrıca devlet hizmetlerini de desteklediğini yazdı.

Bu ülkelerin, Güney Kıbrıs’a sadece özel birlikleri değil, askeri-hava ve kara- unsurlar ile kişisel teçhizatları da taşıdığını yazan gazete, Hollanda Savunma Bakanlığı basın bültenine dayanarak bu ülkenin, Güney Kıbrıs’a toplam 200 kişiyle birlikte iki adet C-130 uçağı gönderdiğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Ulusal Güvenlik Konseyi’nin geçtiğimiz Salı günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in başkanlığında toplandığını ve bu konuları ele aldığını yazdı.