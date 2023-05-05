AB ülkelerine Maraş mektubu

Rum Meclis Başkanı Dimitriu, kapalı Maraş konusunda AB üyesi ülkelerin meclis başkanlarına mektup gönderdi

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, kapalı Maraş bölgesindeki bazı otellerin satıldığına dair çıkan haberlerin ardından, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin meclis başkanlarına mektup göndereceğini yazdı.

Dimitriu’nun Avrupalı mevkidaşlarına göndereceği mektuplarda, BM kararlarının ihlal edildiği ve Maraş konusunda olanlar konusunda bilgi vereceğini yazan gazete, Dimitriu’nun konu hakkındaki açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Dimitriu, önceki gün DİPA Başkanı Marios Karoyan ile görüşmesinin ardından “bu tür faaliyetlerin önlenmesi için hangi inisiyatiflerin üstlenilmesi gerektiği” şeklindeki soru üzerine, “Meclis’in, yarına (bugün) kadar mevkidaşlarına ulaşacak olan bir mektup hazırladığını” ifade etti.

Dimitriu, gerek parlamento gerekse parlamenterler düzeyinde, Maraş konusunda bilgi vermek adına kendilerine sunulan her türlü fırsatı ve adımı doğru şekilde değerlendireceklerini belirtti.

Dimitriu açıklamasında ayrıca bölünmenin tehlikelerini, üzerinde anlaşmaya varılan unsurun siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federasyon olduğu, nasıl adımlar atılacağını halkın bilmesi gerektiğini söyledi.

Dimitriu, hükümetten; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Fransa’dan dönmesinin ardından Ulusal Konseyi toplamasını ve tüm konuları ele almasını beklediklerini de ifade etti. İki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çözümünü bilmeleri gerektiğini kaydetti.

