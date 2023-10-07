9 ayda 6 bin 500 litre akaryakıta el konuldu

Rum Gümrüğü’nün, KKTC’den satın alınan ve “kaçak” oldukları gerekçesiyle el koyduğu ürünler arasında tütün açık ara önde. İkinci sırada akaryakıt, üçüncü sırada ise hellim var. Bu yıl Eylül’ün ilk günlerine kadar geçiş noktalarında 6 bin 500 litre akaryakıta el konuldu, litre başına 4 Euro ceza kesildi

Rum Gümrüğünün, KKTC’den satın alınan ve “gümrüksüz/kaçak” oldukları gerekçesiyle el koyduğu ürünler arasında tütünün “açık ara önde” olduğu, ikinci sırada akaryakıt, üçüncü sırada ise hellim bulunduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan Alithia, “Tütün Kaçakçılığı Açık Ara Önde” başlıklı haberinde Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Yorgos Konstantinu’nun açıklamalarına dayanarak, KKTC’den satın alınarak Güney Kıbrıs’a geçirilmeye çalışılan tütün, sigara, nargile ve tütün ısıtma ürünlerinin, diğer ürün kalemlerine göre açık ara önde olduğunu yazdı.

Rum yönetiminin, yıllık milyonlarca Euro’luk ciroya sahip bu kaynaktan vergi kaybı yaşadığını belirten gazete, tütün ve ürünlerinin, gümrükte yakalanan ürünlerin başında geldiğini ve bunun günbegün arttığını belirtti. Haberde, el konulanların, Güney’e geçirilen ürünlerin yalnızca bir kısmı olduğunu çünkü kontrollerin yüzde yüz ve günde yirmi dört saat yapılamadığına, kontrol noktası bulunmayan noktalardan da geçişler yapıldığına da işaret edildi.

Gazete, Yeşil Hat Tüzüğü’nün yetişkin her kişi başına 40 paket (4 karton) tütün geçirme hakkı verdiğini, ancak “kaçakçıların” tütün ve ürünlerini Güney’e, araçlarının çeşitli noktalarına saklayarak veya kamufle ederek geçirmeye çalıştığını yazdı. Son dönemde KKTC’den aldıkları sigaraları aynı yöntemle İngiltere’ye götürmeye çalışanlar olduğu, benzer bir durumla Baf Havalimanında karşılaşıldığı aktarıldı.

KKTC’den en çok alınan ikinci ürünün akaryakıt olduğu kaydedilen haberde, Rum Gümrüğünün, 10 litrelik bidon doldurmak için KKTC’ye geçilmesine müsaade etmeme kararından sonra geçiş noktalarında saptanan bidonla akaryakıt miktarında azalma olduğu, kamyon ve ticari araçlarda yapılan akaryakıt denetimlerinin de artırıldığı belirtildi.

Senenin başından Eylül ayının ilk günlerine kadar geçiş noktalarında 6 bin 500 litre civarında akaryakıta el konulduğu, bu akaryakıtın bir süre depolandıktan sonra Güney Kıbrıs’taki bir alanda imha edildiği, KKTC’den ticari kullanım maksatlı alınan akaryakıt için litre başına 4 Euro ceza kesildiği aktarıldı.

Habere göre KKTC’den Güney’e götürülürken saptanan ve el konulan ürünler arasında üçüncü sırayı hellim de dâhil olmak üzere süt ürünleri alıyor. Avrupa Komisyonu yetkililerinin, hellimi iki toplumun ortak kalkınması ve yeniden yakınlaşması için bir mini laboratuvara benzetmesine, KKTC’deki üreticilere de Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellim için tescil vermesine rağmen hellim ürününün Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yer almadığı kaydedildi.

