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56 günde 51 kişi koronavirüs ve gripten hayatını kaybetti

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Güney Kıbrıs'ta son 56 günde 51 kişi koronavirüs ve gripten hayatını kaybettiği bildirildi

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56 günde 51 kişi koronavirüs ve gripten hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta 26 Aralık 2022’den 19 Şubat 2023’e kadarki 56 günlük evrede bulaşıcı hastalık yüzünden 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Fileleftheros’un Rum Sağlık Bakanlığı'na bağlı epidemiyolojik gözetim biriminin dün yayımladığı verilere dayandırdığı haberde 26 Aralık-19 Şubat döneminde hayatını kaybeden 51 kişiden 41’i koronavirüsten, 10’u ise gripten öldüğü belirtildi.
Habere göre 26 Aralık-12 Şubat döneminde 89 kişi koronavirüsten, 86 kişi gripten ve 21 kişi RSV’den (insan solunum sinsityal virüsü ve insan ortopnömovirüsü olarak da adlandırılan solunum sinsityal virüsü) tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavi gören 10 hastanın 5’i koronavirüs, 5’i gripti.
 
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